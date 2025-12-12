Более 7,5 млн звонков обработала в Подмосковье робот Светлана

В Московской области работает голосовой помощник на основе искусственного интеллекта — робот Светлана. Она помогает вызвать врача на дом, записаться на прием к специалисту, отменить или перенести запись. Также робот Светлана совершает исходящие вызовы, в ходе которых напоминает о визите к врачу и необходимости продления электронных рецептов на льготные лекарственные препараты с помощью телемедицинской консультации. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Робот Светлана помогает жителям решать основные вопросы в сфере здравоохранения, а при необходимости переключает на оператора. С начала года она приняла и обработала уже более 7,5 млн звонков», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Робот Светлана одновременно может принимать до 600 звонков. Напомним, что также записаться на прием к врачу можно через региональный портал госуслуг «Здоровье», инфомат в поликлинике, а также через чат-бот Денис в Telegram и МАХ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.