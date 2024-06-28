Более 73 тыс жителей Люберец прошли диспансеризацию с начала года

С начала 2024 года более 73 тыс. взрослых жителей городского округа Люберцы прошли диспансеризацию. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Диспансеризация проходит в поликлиниках Люберецкой областной больницы. Также наши специалисты выезжают на предприятия и в организации. Еще один способ пройти первый этап диспансеризации — сделать это в мобильном медицинском пункте. Он работает во время проведения выездных администраций, а по субботам в городских парках», — рассказала заместитель главного врача Люберецкой областной больницы Ольга Шведчикова.

Акция «Проверь свое здоровье в парке» впервые стартовала в Подмосковье в 2022 году, она оказалась востребована и имеет свое продолжение. Проверяют в парках антропометрию, измеряют артериальное и внутриглазное давление, снимают электрокардиограмму, проверяют уровень сахара и холестерина в крови. При необходимости пациента могут направить в поликлинику для прохождения более углубленного обследования.

В эту субботу врачи Люберецкой областной больницы приглашают всех желающих в центральный парк культуры и отдыха. Выездная диспансеризация будет проводиться с 11 до 14 часов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркивал приоритетность поддержки первичного звена в здравоохранении. Он отмечал, что ведется большая работа по привлечению медиков в Подмосковье.

Кроме того, губернатор говорил о том, что власти уделяют особое внимание сотрудничеству с врачами и стараются прислушиваться к их предложениям.