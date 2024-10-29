Более 73 тыс жителей Ленинского округа проверили здоровье с января

За 10 месяцев 2024 года 73280 жителей прошли бесплатную диспансеризацию в медицинских учреждениях Ленинского городского округа. Чек-ап здоровья можно пройти во всех подразделениях амбулаторно-поликлинического звена Видновской клинической больницы. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Регулярная проверка здоровья позволяет своевременно диагностировать у ряда пациентов серьезные заболевания или уточнить диагноз. Например, в 2024 году в ходе диспансеризации были выявлены инфаркты, туберкулез, различные виды онкологии, артериальная гипертензия, отклонения в работе сердца, сахарный диабет и другие серьезные патологические состояния. Всем пациентам было назначено лечение», — приводятся в сообщении слова руководителя Центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы Заремы Тен.

Она уточнила, что перечисленные заболевания позволяют выявить исследования, которые входят в перечень обязательных при диспансеризации: биохимический анализ крови, электрокардиография, флюорография, маммография, скрининги и другие.

«Мы можем констатировать, что в текущем году наблюдается рост востребованности профилактических осмотров. Пациенты стали больше интересоваться состоянием своего здоровья», — отметила Зарема Тен.

В пресс-службе добавили, что пройти диспансеризацию можно в любом учреждении амбулаторно-поликлинического звена клинической больницы Ленинского округа. Записаться на чек-ап здоровья можно в поликлинике по месту прикрепления, а также на региональном портале государственных услуг или по номеру телефона — 122.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.