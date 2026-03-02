Более 700 жителей Подмосковья прошли онкоскрининг 28 февраля

День открытых дверей прошел 28 февраля в центрах амбулаторной онкологической помощи Подмосковья. Бесплатный онкоскрининг для жителей старше 18 лет прошли 703 человека, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В прошедшую субботу в центрах амбулаторной онкологической помощи региона организовали бесплатные обследования для раннего выявления онкологических заболеваний. По итогам акции специалисты обнаружили патологии у 13 человек и направили их на углубленную диагностику.

«Такие мероприятия позволяют повысить охват населения профилактическими осмотрами и выявлять онкологические заболевания на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно. В прошедшем Дне открытых дверей участие приняли 703 человека, из них у 13 специалисты выявили патологии и направили на более углубленную диагностику», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Женщины могли пройти цитологическое исследование, маммографию и УЗИ молочных желез. Для мужчин был доступен ПСА-тест для оценки рисков рака предстательной железы. Все желающие получили консультацию врача-онколога, прошли обследование на новообразования кожи, а также скрининг для выявления рисков онкологических заболеваний дыхательных путей и пищеварительной системы.

Подробная информация о работе онкологической службы региона размещена на онкопортале министерства здравоохранения Московской области: https://onco.zdrav.mosreg.ru/.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.