Более 700 тыс исследований провели в столичных эндоскопических центрах

В столичных эндоскопических центрах жители получают качественную диагностику заболеваний ЖКТ в комфортных условиях. Всего было проведено уже больше 700 тыс. исследований, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Первый такой центр открылся в Москве 4 года назад — на базе ММНКЦ им. С. П. Боткина. Затем появились еще 3: в ГКБ им. В. М. Буянова, ММКЦ «Коммунарка» и МКНЦ им. А. С. Логинова.

За время их работы удалось обнаружить свыше 4 тыс. злокачественных новообразований на нулевой и ранней стадиях. Обследования выполняются на самом точном оборудовании, а во время приема специалисты стараются минимизировать дискомфорт пациентов, используя мягкую седацию.

Кроме того, месяц назад в пилотном режиме был запущен новый проект по проактивным эндоскопическим исследованиям. Благодаря ему москвичам, которые не выполняли гастро- и колоноскопию в течение нескольких лет, открыли направления на обследования. Всего их прошли уже более 20 тыс. человек.

Эндоскопические исследования помогают выявлять заболевания ЖКТ на ранних стадиях. Также с их помощью можно обнаружить патологии, предшествующие развитию онкологии.

Ранее в технополисе Москвы начали выпускать препарат для лечения почек. Производство лекарства организовано на заводе «Р-Опра» (в составе ГК «Р-Фарм»).