Более 700 сотрудников онкодиспансера Подмосковья прошли диспансеризацию

Ежегодная диспансеризация — это важная часть заботы о здоровье, позволяющая выявить заболевания на ранних стадиях и предотвратить их развитие. В этом году более 700 сотрудников Московского областного онкологического диспансера прошли эту процедуру, подтвердив свою приверженность к поддержанию здоровья, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Диспансеризация представляет собой комплексное медицинское обследование, включающее в себя различные анализы и диагностические процедуры. Она направлена на выявление хронических заболеваний, факторов риска и состояний, требующих коррекции. Особенно актуальна эта процедура для работников медицинских учреждений, которые ежедневно сталкиваются с различными нагрузками и стрессами.

«Процесс диспансеризации включал в себя несколько этапов. Сначала проводился сбор анамнеза и первичный осмотр терапевтом. Затем назначались лабораторные исследования, такие как общий анализ крови и мочи, биохимический анализ крови, исследование уровня сахара и холестерина. Также выполнялись инструментальные методы диагностики: ЭКГ и флюорография. Кроме того, обязательной частью программы являлась консультация узких специалистов: офтальмолога, оториноларинголога и гинеколога. Регулярные обследования помогают своевременно принимать меры по улучшению самочувствия и предотвращению профессиональных заболеваний», — рассказала специалист по охране труда областного онкодиспансера Ольга Панина.

Для сотрудников Московского областного онкологического диспансера такая практика особенно важна. Работа в условиях повышенной эмоциональной нагрузки требует постоянного контроля за состоянием здоровья. Регулярные обследования помогают своевременно принимать меры по улучшению самочувствия и предотвращению профессиональных заболеваний. Таким образом, ежегодная диспансеризация становится важным шагом на пути к здоровью и долголетию каждого сотрудника, а также повышает общую эффективность работы медицинского учреждения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.