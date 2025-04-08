Более 70 жителей Реутова проверили свое здоровье в единый день диспансеризации

В Реутове состоялся единый день диспансеризации, организованный при поддержке министерства здравоохранения Московской области. Мероприятие прошло одновременно в двух крупнейших поликлиниках города: ГП № 1 (ул. Гагарина, 4) и ГП № 2 (Юбилейный проспект, 80). Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

С раннего утра в медучреждениях работали дополнительные бригады врачей, что позволило принять порядка 70 человек. Среди обследованных были как молодые люди, так и представители старшего поколения.

В рамках мероприятия особое внимание уделялось диспансеризации репродуктивного здоровья. Для женщин обследование было направлено на выявление заболеваний и состояний, способных негативно повлиять на течение беременности, родов и послеродового периода. У мужчин — на оценку репродуктивной функции и выявление факторов риска её нарушения. Как правило, диспансеризация проводится в два этапа и может быть как частью общего медицинского осмотра, так и проводиться отдельно.

Жители могут пройти диспансеризацию в любой будний день по предварительной записи в поликлиниках города. Медики напоминают: забота о здоровье начинается с простых шагов — регулярных медицинских осмотров.

За первые три месяца 2025 года более 12 тыс. жителей прошли диспансеризацию, из них около 4 тыс. — мужчины и женщины репродуктивного возраста.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.