Более 70 человек узнали о состоянии здоровья родственников в больнице Лобни

Минздрав Московской области в начале 2024 года запустил сервис, с помощью которого можно узнать о состоянии родственников в больнице. Жители Лобни уже оценили новую возможность. Всего с момента запуска работы функционала больше 70 заявок было отработано сотрудниками стационара, сообщает пресс-служба ведомства.

«Мы понимаем, как важно для родственников получить информацию о состоянии здоровья близких. Не обязательно приезжать для того, чтобы побеседовать с лечащим врачом, либо ждать пока возьмут трубки сотрудники отделения. Несмотря на большую занятость врачей, заявки обрабатываются в оперативном режиме. Родственники пациентов могут получить всю необоримую информацию о состоянии пациента по номеру 122», — сказал заместитель главного врача по медицинской части Дмитрий Шабанов.

Жители Лобни могут воспользоваться услугой следующим образом: позвонить по номеру 122, оставить заявку на получение информации о пациенте, находящегося в стационаре, после обработки заявки сотрудники Лобненской больницы свяжутся с заявителем и ответят на все вопросы.

На данный момент сервис работает на базе 49 стационаров Подмосковья. Получить информацию можно из городских больниц, расположенных на территории Московской области. Информация предоставляется о состоянии здоровья пациентов старше 18 лет, которые указали данные родственников при госпитализации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.