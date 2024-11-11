Более 70 аппаратов ИВЛ поступили в больницы Подмосковья в 2024 году

В медицинские организации Подмосковья продолжает поступать современное медицинское оборудование, в том числе аппараты искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Аппараты ИВЛ применяются для оказания медицинской помощи пациентам, у которых по различным причинам нарушена функция дыхания. В этом году в наши медорганизации уже поступило более 70 единиц медтехники на сумму почти 250 млн рублей. До конца года планируется поставка еще 36 аппаратов ИВЛ», — сказал и. о. министра здравоохранения Московской области Максим Максимов.

Аппараты поступили в 23 больницы, в том числе в Щелковскую, Рузскую, Люберецкую, Воскресенскую, Одинцовскую и другие. Оборудование закуплено, благодаря нацпроекту «Здравоохранение» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.