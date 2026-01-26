Более 7 тысяч женщин проверили здоровье в Ленинском округе в 2025 году

В Видновском перинатальном центре Ленинского городского округа реализуется программа репродуктивной диспансеризации, направленная на сохранение и укрепление здоровья женщин. В 2025 году комплексное обследование в рамках данной программы прошли 7 100 женщин в возрасте от 18 до 49 лет. Об этом сообщили в пресс-службе муниципального образования.

«Так случается, что во время репродуктивной диспансеризации выявляем проблемы со здоровьем, которые в данный момент женщину не беспокоят. Но это может сказаться в дальнейшем на желании забеременеть и выносить здорового ребенка. Поэтому наши рекомендации касаются не только корректировки доз лекарств, но и вплоть до хирургического вмешательства», — приводятся в сообщении слова заведующей женской консультацией Видновского перинатального центра Елены Фроловой.

Комплексное обследование занимает в среднем всего 20 минут. Оно включает консультацию врача, ультразвуковое исследование, забор необходимых анализов и, при выявлении показаний, направление на второй этап диагностики. Кроме того, для удобства жительниц округа в женской консультации ЖК «Зеленые Аллеи» организован отдельный кабинет для проведения профилактических осмотров. Акушер-гинеколог принимает здесь ежедневно с 9:00 до 14:00.

Пройти диспансеризацию могут все женщины, прикрепленные к медицинской организации. При посещении необходимо иметь при себе полис ОМС Московской области. Записаться на обследование можно несколькими способами: через приложение «РТ Доктор Онлайн»; на портале госуслуг «Здоровье»; с помощью инфомата в медицинской организации; по единому номеру телефона 122; на приеме у лечащего врача.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.