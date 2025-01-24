Более 7 тыс эндоскопических исследований провели в Домодедовской больнице в 2024 году

Свыше 7 тыс. эндоскопических исследований проведено за минувший год в структурных подразделениях Домодедовской больницы. По полису ОМС здесь можно сделать гастроскопию, колоноскопию, бронхоскопию., сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Заведующая эндоскопической службой Домодедовской больницы Татьяна Владимировна Романова, опытный специалист с 20-летним стажем работы, профессионал и руководитель с большой буквы. Под руководством заведующей в эндоскопическом центре на высокотехнологичном медицинском оборудовании экспертного класса проводятся исследования и диагностика состояния внутренних органов человека. В их числе воспалительные процессы систем пищеварения, опухоли в трубчатых и полых органах и др.

Только в поликлинике № 2 ежедневно в среднем 25 пациентов проходят диагностику. Также кабинеты эндоскопии функционируют в стационарах № 2 и 3.

Докторам помогает медицинское оборудование экспертного класса с искусственным интеллектом, поступившее ранее в рамках программы «Здравоохранение Подмосковья».

По словам Татьяны Владимировны, такая аппаратура позволяет проводить диагностические исследования высочайшего качества, как при различных воспалительных состояниях, так и по выявлению онкологических патологий на самых начальных стадиях, а значит, пациент вовремя начнет эффективное лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.