сегодня в 14:51

Более 66 тыс новорожденных прошли неонатальный скрининг в Подмосковье в 2025 году

В 2025 году в Московской области неонатальный скрининг прошли свыше 66 тысяч новорожденных, у 103 из них выявили генетические заболевания, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Подмосковье новорожденным проводят неонатальный скрининг, который позволяет выявить 36 генетических заболеваний, включая врожденный гипотиреоз, первичный иммунодефицит и спинальную мышечную атрофию.

Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин отметил, что ранняя диагностика играет ключевую роль в лечении, а скрининг дает возможность вовремя начать наблюдение и терапию. В прошлом году обследование прошли более 66 тысяч детей, у 103 из них обнаружили заболевания.

Исследование проводится в первые дни жизни ребенка путем забора крови из пятки. При выявлении отклонений специалисты связываются с родителями для дальнейших разъяснений.

Дополнительная информация о системе родовспоможения доступна на портале «Стань мамой в Подмосковье». Также работает единый кол-центр по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.