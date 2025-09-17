Более 6,5 тыс человек приняли центры репродуктивного здоровья семьи в Подмосковье

В Московской области работают 7 центров репродуктивного здоровья семьи. В них получить медицинскую помощь могут семейные пары, которые столкнулись со сложностями при планировании беременности. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«В центрах репродуктивного здоровья пары, у которых возникли сложности с наступлением беременности, могут проконсультироваться с врачом, пройти диагностику и лечение. В одном месте можно получить консультацию акушера-гинеколога, репродуктолога, эндокринолога, уролога-андролога и других специалистов. В этом году такой возможностью воспользовались более 6,5 тыс. человек», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Медицинская помощь оказывается бесплатно, по полису ОМС. Центры репродуктивного здоровья семьи работают в Наро-Фоминском, Московском областном, Коломенском и Щелковском перинатальных центрах, а также в Балашихинском роддоме, Московском областном центре охраны материнства и детства и Раменской больнице. Записаться в Центр можно на приеме у лечащего врача или по телефону контакт-центра «Стань мамой в Подмосковье» 8 (800) 550-30-03.

Подробнее о системе родовспоможения Подмосковье можно узнать на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.