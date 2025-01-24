Более 65 л крови сдали жители Химок для бойцов СВО

В Химках на базе многофункционального социального комплекса «Восход» провели донорскую акцию для пациентов госпиталя имени Вишневского. Участие приняли неравнодушные жители, активисты «Молодой гвардии» и партии «Единой России», муниципальные депутаты и общественники. Среди них — Надежда Смирнова, Артур Каримов и Ольга Кириллова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Я, как участник специальной военной операции, всегда принимаю участие и сдаю кровь. Ведь тем, кто находится в госпитале она всегда очень нужна», — сказал депутат совета депутатов Химок Артур Каримов.

В рамках акции «За жизнь» всего собрали — более 65 литров крови. Донорская кровь нужна для раненых, находящихся на лечении в госпитале «НМИЦ ВМТ им. Вишневского».

«Слова благодарности всем, кто не остается в стороне и принимает участие в таких акциях, помогает нашим бойцам. Это важно!» — сказала депутат Химок, председатель химкинского совета медсестер Надежда Смирнова.

В Химках для жителей, удостоенных знака «Почетный донор», предусмотрено право на бесплатный проезд в общественном транспорте и 50% ежемесячной компенсации за коммунальные услуги.

Стать донором может любой здоровый человек в возрасте от 18 лет. В округе расположен центр переливания крови по адресу: ул. Чкалова, д. 2/21 на базе поликлиники № 1. Забор крови проводят по понедельникам и средам с 7:00 до 11:30. Предварительная запись по номеру телефона: 8 (495) 572-11-50.

При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Накануне сдачи крови необходимо соблюдать диету: исключить жирную пищу, орехи, колбасы и молочную продукцию.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее обозначил важность роли военных.

«Сегодня особая роль у наших военных, которыми мы гордимся и за которых каждый из нас переживает. Софринская и 45-я бригада, Кантемировская, Таманская, дивизия Дзержинского, другие легендарные подразделения, которые сегодня защищают нашу страну», — сказал Воробьев.