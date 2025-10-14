Более 610 тыс жителей Подмосковья проверили свое репродуктивное здоровье

Жители Московской области могут пройти репродуктивную диспансеризацию. В ходе исследования женщины проходят консультацию акушера-гинеколога, УЗИ органов малого таза и молочных желез, а также цитологическое исследование. Мужчинам доступна консультация врача-уролога, а при необходимости они могут быть направлены на дополнительные исследования, включающие спермограмму, УЗИ предстательной железы и анализ на инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Проверять репродуктивное здоровье особенно важно перед планированием беременности. Сделать это можно бесплатно, по полису ОМС. С начала года в Подмосковье такую диспансеризацию прошли уже более 610 тысяч человек», — рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Репродуктивная диспансеризация доступна жителям Московской области в возрасте от 18 до 49 дет. Пройти ее можно в поликлинике по месту прикрепления. Для этого необходимо обратиться в медучреждение с паспортом и полисом ОМС.

Также записаться на диспансеризацию можно на портале «Здоровье» https://zdrav.mosreg.ru/start, по номеру тел. 122, инфомат в поликлинике или через чат-бот в Telegram (https://t.me/eregistratura_mo_bot).

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.