Более 600 специалистов онкодиспансера Подмосковья привились от гриппа

Вакцинация — это единственная специфическая профилактика гриппа. Так, более 600 сотрудников Московского областного онкологического диспансера вакцинировались против гриппа, не покидая рабочее место. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Каждый год вакцины разрабатываются по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения против тех штаммов, которые будут наиболее распространены именно в этом сезоне. Своевременно проведенная вакцинация может снизить заболевание, а это очень важно при работе с пациентами», — рассказала врач — эпидемиолог Московского областного онкологического диспансера Елена Анохина.

Грипп — это заболевание, которое можно предотвратить. Наиболее эффективным, удобным и безопасным средством профилактики гриппа являются вакцинация. Иммунитет, возникающий в результате вакцинации — не пожизненный, он сохраняется в течение одного года и эффективен только против конкретного штамма вируса гриппа. Вот почему вакцинироваться необходимо каждый год. Если привитый человек и заболеет гриппом, то он защищен от тяжелых осложнений, да и само заболевание протекает гораздо легче.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.