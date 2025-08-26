Более 600 пациентов транспортировала санавиация Подмосковья с начала года

В Московской области для спасения пострадавших в ДТП, пожарах и других чрезвычайных происшествиях, а также межбольничной транспортировки пациентов задействованы вертолеты санитарной авиации. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Санавиация позволяет оперативно доставить в больницу пациента, которому срочно требуется медицинская помощь. Это особенно важно в условиях загруженности дорог или удаленности медучреждения. В Подмосковье для этих целей задействованы 3 вертолета, один из которых применяется для транспортировки детей на лечение в центр Рошаля. С начала года санавиация транспортировала 617 пациентов, что на 107 больше, чем за аналогичный период прошлого года», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Благодаря системе «Ночной старт» вертолеты могут вылетать и в темное время суток. В составе авиамедицинских бригад работают опытные врачи-анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры территориального центра медицины катастроф.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Множество специалистов уже удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки», — отметил он.