Более 600 человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья на выходных

В прошедшие выходные в парках Московской области прошла акция «Проверь свое здоровье в парке». Бригады врачей работали в 37 парках Подмосковья — в Балашихе, Воскресенске, Ленинском, Истре, Дмитрове, Подольске, Серпухове и других городских округах. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Уже не первый год в Московской области проходит акция «Проверь свое здоровье в парке». Такой формат очень удобен для жителей, которые не имеют возможности посетить поликлинику в будни. В ходе акции все желающие старше 18 лет могут проверить основные показатели здоровья на свежем воздухе. Всего в этом году такой возможностью воспользовались более 2 тыс. человек, а в прошедшие выходные — 605», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Участники акции смогли измерить артериальное и внутриглазное давление, пройти антропометрию и другие исследования. При необходимости пациентов направляли для прохождения более углубленного обследования в поликлинику. Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на региональном портале госуслуг «Здоровье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.