Более 60 тыс жителей Химок сделали прививку от гриппа в сентябре

Свыше 60 тыс. жителей городского округа Химки вакцинировались от гриппа с начала сентября, из них 17 тыс. — дети. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Грипп опасен тем, что может осложняться вторичной бактериальной инфекцией и пневмонией. В высокой степени риска находятся беременные женщины, дети, пожилые и люди, часто болеющие ОРВИ, а также которые имеют хронические заболевания. Поэтому единственное надежное средство от гриппа и его осложнений — вакцинация», — сказал главный врач Химкинской клинической больницы Владислав Мирзонов.

Для удобства жителей в муниципалитете открыли временный пункт вакцинации в торговом центре «МЕГА». Подробную информацию о его работе вы можете уточнить у стойки информации, которая находится напротив центрального входа.

«Иммунитет формируется через две недели после вакцинирования. А пик заболеваемости обычно приходится на начало зимы. В Химках мы предлагаем две вакцины «Совигрипп», который защищает от трех штаммов гриппа и «Ультрикс квадри», который защищает от четырех штаммов. Отмечу, что эту вакцину можно колоть и детям в возрасте от шести месяцев. Обе вакцины отечественного производства», — рассказал эпидемиолог Химкинской клинической больницы Рафик Айвазян.

Перед вакцинацией врач-терапевт или педиатр проводит осмотр пациента, уточняет, когда тот болел последний раз и имеются ли хронические заболевания. Для прохождения вакцинации нужно предоставить только паспорт и полис ОМС.

Депутат, председатель химкинского совета медсестер Надежда Смирнова напомнила, в поликлиниках городского округа Химки взрослое население может пройти вакцинацию против Covid-19. Заявку на вакцинацию можно оформить на региональном портале госуслуг или по телефону 122. Для прививки при себе необходимо иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.