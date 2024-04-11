Более 6 тыс новорожденных появились на свет в МОПЦ в 2023 году

Более 6 тыс. малышей появились на свет в МОПЦ в прошлом году, передает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

О результатах работы Московского областного перинатального центра (МОПЦ) за 2023 год рассказала главный врач, профессор, главный акушер-гинеколог Подмосковья Ольга Серова.

«Одной из приоритетных задач для нашего медицинского учреждения остается оказание экстренной медицинской помощи беременным женщинам и новорожденным. В 2023 году сотрудники акушерско-реанимационно-консультативного центра совершили более 240 выездов, а реанимационно-консультативного центра для новорожденных более 3000 выездов. Порой, во время таких вызовов, счет идет на минуты. Нередко, нужно спасать жизнь», — подчеркнула во время выступления главный врач МОПЦ Ольга Серова.

Успешно развиваются новые отделения МОПЦ. Это отделение хирургии новорожденных, отделение медицинской реабилитации для детей с заболеваниями нервной системы, отделение грудного вскармливания. Особого внимания заслуживает работа сотрудников отделения катамнеза. Здесь в настоящий момент наблюдаются почти 3000 детишек. Высокий показатель эффективности показало отделение вспомогательных репродуктивных технологий. В 2023 году наши специалисты провели процедуры для стимуляции и наступления беременности для более 1200 пациенток. Процент зачатия составил 33,4%. Этот уровень соответствует мировому стандарту.

В 2023 году МОПЦ получил диплом «Открытый роддом». Это важный знак качества и пациентоориентированности для учреждения родовспоможения. Это достижение стало возможным благодаря действующим в МОПЦ правилам, в рамках которых женщина может взять на роды партнера. Также в нашем центре мама и малыш находятся вместе с первых секунд рождения и до выписки, реализуется «золотой час», возможно посещение новорожденного-торопыжки в реанимации, а также совместное нахождение вместе с ребенком в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.