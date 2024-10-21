Более 6 тыс медиков из Подмосковья поучаствовали в акции «За достойный труд»

Всероссийская акция «За достойный труд» проходила с 30 сентября по 11 октября под девизом: «Достойный труд — основа благополучия семьи». В этом году она была направлена на продвижение семейных ценностей, защиту трудовых прав и интересов работников с семейными обязанностями. От Подмосковья в акции приняли участие более 6 тыс. медицинских работников. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Свыше 100 мероприятий организовали в период проведения акции наши первичные профсоюзные организации в медучреждениях Московской области. Свыше 70 мероприятий провели на уровне городов и районов. Сотни фотографий, десятки новостей — все это время в ленте медучреждений Подмосковья пестрили тематические логотипы акции. Свыше 200 собраний в коллективах провели наши председатели, а всего мероприятия, приуроченные к акции, посетили более 6 тыс. человек. Мы благодарим председателей и профсоюзных активистов за вовлеченность и неравнодушие», — отметил заведующий организационно-аналитическим отделом Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Анатолий Тодоренко.

Среди мероприятий, приуроченных к акции: конкурсы видеороликов и детских рисунков, организационные собрания коллективов, интеллектуальные игры, тематические обучения, флешмобы, профориентационные мероприятия для школьников, спортивные состязания, круглые столы и даже терапевтические тренинги по снижению профессионального выгорания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.