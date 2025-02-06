Более 6 тыс человек прошли лечение в подмосковном центре интегративной медицины

В научно-практическом центре интегративной медицины медицинскую помощь оказывают пациентам с неврологическими, гастроэнтерологическими, аллергическими, гинекологическими, урологическими и другими заболеваниями. Специалисты центра проводят диагностику на биорезонансных аппаратах и подбирают индивидуальную тактику лечения, которая может включать биорезонансную или мануальную терапию, лазеротерапию. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В центре работают врачи-рефлексотерапевты, неврологи, а также мануальные терапевты. Специалисты выявляют причину заболевания и индивидуально подходят к лечению каждого пациента. Научно-практический центр интегративной медицины начал работу в июне прошлого года и за это время лечение здесь прошли более 6 тыс. человек», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Лечение проводится бесплатно, по полису ОМС. На него направит лечащий врач при наличии у пациента медицинских показаний.

Кабинеты центра интегративной медицины также работают на базе 11 медорганизаций Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что тема здравоохранения в области востребована.

«Регион быстрорастущий, поэтому где-то строим новые медучреждения, где-то усиляем, модернизируем старые», — отметил Воробьев.