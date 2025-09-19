Более 6 тыс человек привились от гриппа в мобильных комплексах Подмосковья

В Московской области пройти вакцинацию от гриппа можно не только в поликлинике, но и в мобильных комплексах. Бригады медиков выезжают в самые людные места в городских округах — работают возле железнодорожных станций, торговых центров, автовокзалов. Для защиты от гриппа используются современные и безопасные отечественные вакцины. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Я призываю всех пройти вакцинацию уже сейчас, чтобы успел выработаться иммунитет. Грипп — коварное и опасное заболевание, которое может привести к тяжелым осложнениям, а прививка является самым надежным способом защиты от него. Сделайте это любым удобным способом — в поликлинике или мобильном комплексе. Так, в мобильных комплексах прививились от гриппа уже более 6,1 тыс. человек», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Для того, чтобы пройти вакцинацию в мобильном комплексе, необходимо при себе иметь паспорт и полис ОМС. Медицинский специалист проведет осмотр на предмет отсутствия противопоказаний к вакцинации и сделает прививку.

Ознакомиться с графиков выездов на сентябрь можно на сайте министерства здравоохранения Московской области.

