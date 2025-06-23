Более 560 тыс жителей Подмосковья проконсультировались с врачом через Интернет

В Московской области жители, прошедшие диспансеризацию, могут узнать ее результаты и получить консультацию врача, не посещая поликлинику. Это можно сделать онлайн на телемедицинской консультации. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Современные технологии позволяют упростить получения ряда медицинских услуг. Благодаря телемедицине пациенту не надо идти в поликлинику, чтобы получить консультацию врача после диспансеризации или продлить рецепт на льготное лекарство. Также проконсультироваться онлайн могут пациенты, состоящие на диспансерном учете и беременные женщины. Только с начала года более 560 тыс. жителей региона обсудили с врачом итоги диспансеризации через Интернет», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Специалисты консультируют пациентов по результатам исследований, дают заключение и при необходимости могут направить на более углубленную диагностику. Записаться на телемедицинскую консультацию можно через приложение «РТ ДокторОнлайн», региональный портал госуслуг «Здоровье», инфомат в медицинской организации, через тел. 122 или на приеме у лечащего врача.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.