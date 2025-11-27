Более 55 тыс телемедицинских консультаций провели специалисты Реутовской больницы

Сотрудники Реутовской клинической больницы больше 55 тысяч раз приняли дистанционно горожан на медицинские консультации с начала этого года, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Данный формат удобен тем, что врач на расстоянии может поставить диагноз и назначить лечение.

Прием и взаимодействие со специалистами осуществляется через интернет-ресурсы — мессенджеры, видеосвязь, социальные сети или электронную почту. Телемедицинские консультации позволяют помочь пациенту как планово, так и экстренно.

«С помощью онлайн-консультации можно, продлить электронный рецепт на льготное лекарство или закрыть больничный лист. Специалист дает рекомендации, контролирует динамику и ход лечения. Сегодня телемедицина — это возможность получить консультацию врача, не выходя из дома, что очень удобно», — поделилась заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи Реутовской клинической больницы Оксана Коробкина.

Запись на онлайн-консультацию осуществляется через региональный портал Госуслуг «Здоровье», горячую линию 122 или инфомат в поликлинике.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что работа педиатров очень важна.

«Нам нужно давать вам больше квартир, нам нужно больше поддерживать врачей. Нам нужно все делать для того, чтобы уважение к врачу, престиж (профессии — ред.) обязательно присутствовал в практике и в самом маленьком ФАПе, и в городской поликлинике», — сказал глава региона.