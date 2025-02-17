Более 55 тыс инвалидов трудоустроены в Подмосковье

В Московской области трудоустроены более 55 тысяч инвалидов. Кадровый центр Подмосковья также предлагает жителям, имеющим инвалидность, множество тренингов, вебинаров и программ обучения по востребованным профессиям, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«Все больше жителей с инвалидностью из нашего региона получают возможность реализовать свой потенциал и строить карьеру. Например, в нашем центре имени Мещерякова жители с нарушениями слуха и зрения со всей страны могут обучиться новым профессиям по 15 направлениям. Это позволяет им не только развивать свои навыки, но и войти в трудовую деятельность с новыми навыками», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Компании и организации Московской области активно предлагают инвалидам рабочие места, в том числе по обязательной квоте — всего по региону насчитывается около 15 тысяч квотируемых рабочих мест. На сегодняшний день из общего числа квотируемых мест остается свободными чуть больше 4 тысяч, что свидетельствует о том, что работодатели заинтересованы в привлечении людей с ограниченными возможностями.

Найти подходящую работу можно на специализированном портале «Работа в России». Этот ресурс предлагает множество фильтров, позволяющих соискателям подобрать вакансии в соответствии с их желаниями и возможностями. Для инвалидов предусмотрен отдельный фильтр, что значительно упрощает процесс поиска работы и делает его более доступным.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. <…> Мы настроены на результат», — сказал глава региона.