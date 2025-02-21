Более 530 млн рублей выделят в Подмосковье на бесплатное зубопротезирование

Бесплатное зубопротезирование в Подмосковье могут оформить ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда и военной службы, труженики тыла, а также с учетом доходов неработающие пенсионеры и предпенсионеры. На это в бюджете предусмотрено свыше 530 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«В текущем году мы планируем обеспечить зубными протезами около 18 тысяч человек. Для получения услуги можно обратиться в любую гос. стоматологию региона, затем подать заявление на рег.портале госуслуг. Никаких дополнительных справок не требуется, сведения будут переданы автоматически. Все просто и удобно», — сказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Мера социальной поддержки не предоставляется жителям, которые получают федеральные меры поддержки.

Подать заявление на оформление льготы можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — уточнил Воробьев.