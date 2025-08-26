Более 5,3 тыс человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья с начала лета

В Московской области в минувшие выходные прошла заключительная в этом году акция «Проверь здоровье в парке». Выездные бригады врачей работали в парках 35 городских округов, в том числе в Балашихе, Химках, Раменском, Шаховской, Реутове и других, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В течение лета наши медицинские бригады проводили профосмотры всем желающим в парках Подмосковья. Это удобный формат, поскольку для проверки здоровья не надо было идти в поликлинику – получить консультацию врача и пройти диагностику можно было во время прогулки в парке. С начала лета такой возможностью воспользовались более 5,3 тыс. человек, в том числе 381 – в минувшие выходные», – рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

На месте можно было измерить внутриглазное и артериальное давление, пройти антропометрию и другие исследования. При необходимости пациентов направляли в поликлинику для прохождения более углубленного обследования. Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на портале «Здоровье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.