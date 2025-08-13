Более 50 врачей построили дома в Домодедове по программе «Земля врачам»

С начала реализации региональной программы «Земля врачам» домодедовские медики получили уже 176 земельных участков, в том числе 4 — в 2025 году. На 51 участке дома уже построены, еще на 18 идет строительство. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

Один из ярких примеров — поселок для врачей в деревне Курганье, расположенный в 20 км от центра Домодедово рядом с рекой Злодейка.

«Городской округ Домодедово активно участвует в региональной программе „Земля врачам“ с момента ее запуска. Это один из первых округов, где был создан поселок для врачей. Еще в 2021 году Министерство и администрация подобрали для него участок почти 17 гектаров в деревне Курганье. Приятно видеть, что сейчас в поселке, где медикам передали 125 участков, уже стоят 46 домов. А в самом округе домами заняты уже больше трети участков врачей», — отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Администрация округа провела к поселку газ, электричество и проложила временные дороги.

Кривошей Сергей Павлович, врач анестезиолог — реаниматолог в детском отделении ГБУЗ МО «Домодедовская стоматологическая поликлиника». Пациенты врача — не только детки до 3 лет, он помогает лечить зубки детям с особенностями вплоть до 18 лет.

Закончил Военно-медицинский факультет при Саратовском медицинском институте, в медицине — более 30 лет.

Врачом Сергей Павлович мечтал стать с детства, а в институте, ознакомившись со специализацией анестезиологии-реаниматологии, понял, что это именно то направление, где он хочет развиваться.

В 2012 году врач начал работу в городской больнице Домодедово, а с 2023 года в городской стоматологии открылся кабинет лечения детей под наркозом, где Сергей Павлович по сегодняшний день помогает малышам без боли сохранять зубки здоровыми.

Супруга врача тоже работала в медицинской сфере, в Фонде обязательного медицинского страхования. Сергей Павлович — отец четверых детей и четырежды дедушка, земельный участок получил одним из первых в поселке врачей Курганье. Семья уже построила на участке дом, и с удовольствием проводит время ближе к природе. Этот дом стал местом, где можно спокойно собраться всей большой дружной семьей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.