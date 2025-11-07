Более 50 учащихся и педагогов Подмосковья сдали кровь в рамках донорской акции

В колледже Московского транспорта студенты и преподаватели присоединились к традиционной донорской акции, подарив частичку себя, чтобы помочь другим. Их общий вклад — более 22 литров крови — теперь отправится в больницы Подмосковья, чтобы дарить шанс на жизнь пациентам в самые трудные минуты. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Иван Алексенко — студент четвертого курса, который уже работает электромехаником в компании «Мослифт» сдал кровь первый раз в жизни. Увидел объявление о донорской акции и решил прийти.

«Было легкое волнение, как перед любым новым и важным делом. Но все страхи мгновенно улетучиваются, когда осознаешь, что это поможет спасти чью-то жизнь. Это ни с чем несравнимое чувство. Обязательно приду снова!» — поделился впечатлениями Иван.

Для некоторых донорство стало частью жизни. Студент второго курса Даниил Руденок сегодня совершил уже свою 17 донацию. Его донорский стаж начался еще в 2010 году.

«Первый раз пришел просто из любопытства, а потом… понял, что не могу остановиться. Помогать людям — это ведь так естественно. Почему бы и нет? Многие мои друзья уже стали Почетными донорами. Это вдохновляет!» — отметил Даниил.

Настоящей легендой колледжа является мастер производственного обучения Николай Павлык. На его счету — невероятные 200 донаций крови и ее компонентов.

«Начинал в 1998-м, тогда думал в первую очередь о дополнительных выходных. Но настоящее осознание пришло позже, особенно после женитьбы. Моя супруга — врач, и она тоже Почетный донор. Мы на собственном примере показываем студентам, что значит нести добро. А они потом шутят, спрашивают, в чем секрет моей молодости. А я отвечаю: кровь обновляется, а с ней и жизнь!» — сказал Николай Павлык.

