Более 50 студентов медколледжей Подмосковья прошли практику в больнице Лобни

В отделениях стационара и поликлиник Лобненской больницы проходят практику студенты курсов по специальности «Лечебное дело», «Сестринское дело». Под руководством опытных сотрудников студенты учатся самостоятельно выполнять различные манипуляции, заполнять медицинскую документацию, ухаживать за пациентами, общаться и получать возможность самостоятельно проводить медицинские процедуры, помогают старшим коллегам в проведении сложных манипуляции, консультируют пациентов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Большинство студентов уже определились, в каких именно подразделениях больницы они хотят проходить практику. В Лобненской больнице эти пожелания постарались учесть. Перед началом практики студенты обязательно проходят общий вводный инструктаж по технике безопасности и инструктаж. Практика позволяет начинающим студентам углубить и закрепить теоретические знания, подготовиться к самостоятельной трудовой деятельности и определиться с местом работы», — делится главная медсестра Светлана Сапогова.

Привлечение специалистов в отрасль — один из приоритетов системы здравоохранения. Сотрудничество больницы с медицинскими учебными заведениями является важнейшим направлением эффективного развития кадровой политики больницы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки медицинских специалистов в регионе.

«У нас большая, заметная программа по поддержке в части аренды жилья, и она дает свои эффекты. Также условия, которые предоставляют муниципалитеты, в частности, и поиски врачей, и предоставление жилья, дополнительное внимание к семьям — все они дают результат», — отметил Воробьев.