Более 50 приборов для проверки организма поступили в центры здоровья Подмосковья

В центры здоровья Московской области поступила медтехника, необходимая для проверки состояния организма и сбора антропометрических данных. Это стационарные тонометры, ростомеры, спирометры, глюкометры и другие аппараты. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В Подмосковье работает 27 центров здоровья для взрослых, где каждый житель Подмосковья может пройти комплексную диагностику, в том числе ЭКГ, оценку функций дыхательной системы, уровня сахара в крови и других показателей здоровья, а также получить консультации врачей по укреплению организма и отказу от вредных привычек. С начала года центры получили 54 диагностических прибора, до конца года получат еще 4. Это позволит сделать диагностику более качественной и доступной», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Также в центрах работают Школы здоровья, где проводятся занятия по профилактике хронических заболеваний, здоровому образу жизни, правильному питанию и физическим нагрузкам.

Медицинская помощь в центрах здоровья оказывается бесплатно, по полису ОМС. Обратиться в центр здоровья можно самостоятельно или по направлению из поликлиники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.