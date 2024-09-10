Более 50 медработников приняли в штат больницы Балашихи в августе

Более 50 медработников начали работать в больнице Балашихе в августе. Среди них — 32 врача, трудоустроенные в поликлиники и стационары медучреждения, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Еще 20 — средний медицинский персонал: медсестры и лаборанты. Из оформленных в штат специалистов больше всего врачей-терапевтов и врачей-педиатров. Новые терапевты начали работать в поликлиниках № 1, 2, 6, 13. Детские врачи пополнили коллективы поликлиник № 5 и № 17.

«Наряду с врачами первичного звена — терапевтами и педиатрами, в августе к нам пришли работать много узких специалистов. Например, в поликлинику № 1 трудоустроилась опытный врач-гематолог, в поликлинику № 13 — врач-невролог, в ЦАОП приступила к работе новый врач-онколог. В клинико-диагностическую лабораторию оформились сразу два специалиста», — пояснил главный врач Михаил Антипов.

При трудоустройстве в Балашихинскую больницу для медработников предусмотрены различные меры соцподдержки. Так, молодым специалистам, которые недавно окончили профильные вузы, полагается ежемесячная надбавка к зарплате в размере 15 тыс. рублей. Участковые терапевты и участковые педиатры могут рассчитывать на ежемесячную губернаторскую доплату в размере до 32 тыс. рублей.

Врачам, впервые принятым на работу в поликлиники Балашихинской больницы, единовременно выплачивается 300 тыс. рублей. Трудоустройство также дает возможность компенсировать аренду жилья до 20 тыс. рублей ежемесячно, участвовать в программе «Социальная ипотека», получить ребенку место в детском саду.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.