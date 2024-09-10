Более 50 медработников приняли в штат Балашихинской больницы в августе

В Балашихинской больнице за август появилось более 52 новых работников. Среди них — 32 врача, трудоустроенные в поликлиники и стационары медучреждения, а еще 20 — средний медицинский персонал: медсестры и лаборанты, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Из оформленных в штат специалистов больше всего врачей-терапевтов и врачей-педиатров. Новые терапевты начали работать в поликлиниках № 1, 2, 6, 13. Детские врачи пополнили коллективы поликлиник № 5 и № 17.

«Наряду с врачами первичного звена — терапевтами и педиатрами, в августе к нам пришли работать много узких специалистов. Например, в поликлинику № 1 трудоустроилась опытный врач-гематолог, в поликлинику № 13 — врач-невролог, в ЦАОП приступила к работе новый врач-онколог. В клинико-диагностическую лабораторию оформились сразу два специалиста», — пояснил главный врач Михаил Антипов.

При трудоустройстве в Балашихинскую больницу для медработников предусмотрены различные меры соцподдержки. Так, молодым специалистам, которые недавно окончили профильные вузы, полагается ежемесячная надбавка к зарплате в размере 15 тыс. рублей. Участковые терапевты и участковые педиатры могут рассчитывать на ежемесячную губернаторскую доплату в размере до 32 тыс. рублей. Врачам, впервые принятым на работу в поликлиники Балашихинской больницы, единовременно выплачивается 300 тыс. рублей.

Трудоустройство также дает возможность компенсировать аренду жилья до 20 тыс. рублей ежемесячно, участвовать в программе «Социальная ипотека», получить ребенку место в детском саду.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.