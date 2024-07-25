Более 50 медработников пополнили штат областного онкодиспансера в Балашихе

Каждому специалисту при необходимости оказываются меры социальной поддержки. Одна из них — помощь в оплате аренды жилья: ежемесячные выплаты по 20 тысяч рублей получают 74 сотрудника учреждения. Поддержка оказывается и в том случае, если специалист решил обзавестись собственным жильём. Так, помощью в оформлении социальной ипотеки воспользовались 15 человек. Об этом рассказал главный врач медучреждения Владимир Асташов.



«Благодаря поддержке городской администрации на помощь могут рассчитывать и другие специалисты, кто не входит в такой перечень. Например, медикам помогают с выделением мест в дошкольных детских учреждениях. За три года места в детских садах дали девяти нашим сотрудникам. У нас в штате работает тридцать молодых специалистов, и для них такая помощь очень актуальна. Также для молодых специалистов предусмотрен увеличенный размер выплат. Врачам доплачивают 15 тысяч рублей, сестринскому персоналу — до семи тысяч рублей», — сообщил Владимир Асташов.



Одним из новых специалистов онкодиспансера стал врач-онколог с более чем двадцатилетним стажем Константин Никулин. Три месяца назад он пришел в отделение торакальной онкологии № 1. Ранее жил и трудился в Москве, там же закончил ординатуру. В 2001 году вместе с семьёй переехал в Подмосковье.



«Волей судьбы я переехал жить в этот регион и, соответственно, искал здесь работу. Очень рад, что меня приняли именно сюда! Это учреждение меня привлекло тем, что здесь есть торакальное отделение. В этом направлении я работаю всю свою рабочую деятельность, мне оно нравится своей уникальностью. В день я провожу две-три операции разной степени сложности. Со своими обязанностями справляюсь», — уверен Константин Никулин.



Коллегой по цеху Константина Никулина стал врач-онколог абдоминального профиля Иван Новохатский. Потомственный медик, профессию он выбрал по примеру своих родных. В онкодиспансере в Балашихе трудится всего месяц, на работу ездит из Москвы. В его обязанности здесь входит хирургическое лечение пациентов со злокачественными опухолями пищевода, желудка и кишечника.



«Я работаю в стационаре, наблюдаю за здоровьем 15 пациентов. Операции провожу один-два раза в день. Моя работа мне нравится тем, что здесь мы проводим большое количество разнообразных и технически сложных операций, которые требуют определённых навыков и знаний. К тому же, патологии желудочно-кишечного тракта, к сожалению, одни из самых распространённых. На нас ложится большая ответственность», — отметил Иван Новохатский.



Московский областной онкологический диспансер работает в Балашихе с 1966 года. Это ведущее специализированное лечебное учреждение Московской области, оказывающее современную специализированную, в том числе высокотехнологичную, хирургическую, химиотерапевтическую, радиотерапевтическую и паллиативную помощь пациентам со злокачественными новообразованиями. Бесплатную помощь по полису ОМС получают около 90% пациентов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.