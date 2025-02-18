Более 50 человек посетили выездную донорскую акцию в Талдоме

После длительного перерыва в Талдоме вновь возобновились выездные донорские акции. По итогам акции было заготовлено более 21 л крови. Донорами стали 48 человек, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

После донации все участники получили компенсацию на питание и дополнительный выходной день.

«День донора — важное событие для жителей Талдомского округа. Для всех тех, кто проявляет инициативу и желание помочь сохранить здоровье и жизнь других людей. Этот день стал символом возвращения к традициям взаимопомощи и солидарности», — отметил главный врач Игорь Давронов

Один из организаторов выездной акции врач-трансфузиолог Дубненской больницы Олег Бушеленков поблагодарил всех участников за личный вклад в оказание помощи людям и пригласил на следующие донорские акции. Он отметил, что они будут проводиться регулярно, привлекая все больше участников и становясь неотъемлемой частью городской культуры.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи – выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», – сообщил глава региона.