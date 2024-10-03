Более 5 тыс профилактических осмотров детей провели в Зарайске в 2024 году

С начала года в городском округе Зарайск было проведено свыше 5 тыс. профилактических осмотров детей в возрасте от 0 до 17 лет. Анализ результатов показал, что среди выявленных заболеваний наиболее распространены болезни дыхательной и пищеварительной систем. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«В рамках профилактических осмотров проводится обследование педиатром и специализированными врачами, измеряются антропометрические данные — рост, вес и окружность головы, а также выполняются необходимые лабораторные тесты. Врачи обращают внимание на потенциальные патологии и отклонения в развитии, и в случае необходимости предлагают профилактические меры или лечение», — рассказала заведующая детской поликлиникой Зарайской больницы Инесса Зарубина.

Родителям следует внимательно следить за любыми изменениями в здоровье своих детей. Важно не игнорировать такие симптомы, как постоянный кашель, нарушения аппетита или дискомфорт в области живота. Регулярные посещения педиатра помогут своевременно выявить и устранить возможные проблемы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.