Более 5 тыс новорожденных прошли неонатальный скрининг в Подмосковье с начала года

В Подмосковье с начала 2026 года более 5 тысяч новорожденных прошли неонатальный скрининг на 36 генетических заболеваний, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Московской области новорожденные проходят неонатальный скрининг, который включает исследование на 36 генетических заболеваний, таких как врожденный гипотиреоз, первичный иммунодефицит, спинальная мышечная атрофия и другие патологии.

Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин отметил, что скрининг позволяет врачам своевременно выявлять генетические заболевания, чтобы начать диспансерное наблюдение и необходимое лечение. С начала 2026 года обследование прошли более 5 тысяч новорожденных, у 16 из них выявлены заболевания.

Исследование проводится в первые дни жизни ребенка путем забора крови из пятки. При обнаружении отклонений специалисты медицинской организации связываются с родителями для разъяснения дальнейших действий.

Дополнительную информацию о системе родовспоможения Московской области можно получить на портале «Стань мамой в Подмосковье» или по телефону единого кол-центра 8 (800) 550-30-03. Звонки принимаются ежедневно с 8:00 до 20:00, звонок бесплатный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.