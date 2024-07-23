Более 5 тыс юных жителей Люберец будет обслуживать новая поликлиника

В ЖК городского округа Люберцы открылась новая поликлиника, которая будет обслуживать более 5 тыс. юных пациентов, сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.

«Новая детская поликлиника ЖК „Жулебино парк“ на 100 посещений в смену уже принимает маленьких пациентов. Благодаря открытию объекта получать медицинскую помощь рядом с домом смогут более 5 тыс. детишек. В поликлинике работают педиатры, узисты, офтальмолог, хирург, отоларинголог и кардиолог, кабинет „Справка в один шаг“, процедурный и прививочный кабинеты, а также проводятся диагностические исследования», — отметил Волков.

Он подчеркнул, что для удобства родителей самых маленьких пациентов имеются колясочная, пеленальные столики и игровые уголки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.