Более 450 операций провели врачи в сосудистом отделении Люберец почти за год

За год с момента открытия отделения сосудистой хирургии в Люберецкой областной больнице врачи сделали свыше 450 операций. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Почти год мы уже являемся самостоятельным отделением, на сегодня ежедневно проводим по 2-3 плановых операции, но бывают и экстренные на артериях нижних конечностях, аорте, сонной артерии и на венах. Самая тяжелая операция на аорте идет в течение 4-5 часов в зависимости от сложности течения заболевания», — сказал заведующий Агита Разгоев.

Все оперативные вмешательства относятся к высокотехнологичной медицинской помощи. Это лечение пациентов с помощью самых сложных и современных методов. Для этого в отделении есть все необходимое сосудистые инструменты: пинцеты, зажимы, ножницы, а также протезы сосудов. На вопрос, сколько же времени нужно учиться, чтобы делать операции на сосудах, Агита Разгоев говорит: «Всю жизнь!».

«Шесть лет университета, далее два года специализация в ординатуре и многолетнее наращивание практики. Я с первого класса знал, что я буду врачом. Мой отец работал анестезиологом-реаниматологом, а он всегда был для меня огромным авторитетом и примером для подражания. Поэтому, оканчивая одиннадцатый класс, я уже решил, что буду поступать в медуниверситет, но пока не мог определиться буду ли двигаться в хирургическом или в терапевтическом направлении, потому что в начале планировал стать реаниматологом, но в конце пятого курса побывал на одной сосудистой операции, с тех пор мое сердце лежит к сосудистой хирургии», — пояснил Разгоев.

Для него важно не переставать любить свою работу для того, чтобы ее выполнять качественно и профессионально, тогда возникает огромное желание наращивать свое мастерство. А самое большое удовольствие хирургу приносит положительный результат операции, когда, несмотря на сопутствующие заболевания или течение воспалительного процесса, удается улучшить качество жизни пациента.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.