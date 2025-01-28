Более 4,5 тыс детей появились на свет в Подмосковье с начала года

Подмосковье становится все более привлекательным для женщин, готовящихся к рождению ребенка. Это связано не только с высококачественной медицинской помощью, но и с разнообразием мер социальной поддержки. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

«У нас в регионе 25 роддомов и 6 современных перинатальных центров, в которых работают лучшие специалисты. Также отмечу, что у нас работает передовой исследовательский институт акушерства и гинекологии. Будущие родители, как из Подмосковья, так и из соседних областей, все чаще выбирают именно наш регион для такого важного события в жизни своей семьи. С начала года у нас родилось более 4,5 тыс. детей», — рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Теперь родители могут зарегистрировать новорожденного сразу в медицинском учреждении, что упрощает процесс получения первых документов для малыша. Также они могут оформить выплату в размере 20 тысяч рублей или получить подарочный набор «Я родился в Подмосковье», который предоставляется всем семьям, зарегистрировавшим рождение ребенка в Московской области.

Для семей с низкими доходами предусмотрены дополнительные выплаты, которые варьируются от 20 до 300 тыс. рублей в зависимости от количества детей. В частности, при рождении первенца полагается 20 ты.ч рублей, за второго — 40 тыс. руб, а за третьего и последующих — 60 тыс. рублей. Если семья встречает радость рождения близнецов, то выплата составит 70 тыс. рублей на каждого ребенка, а при рождении троих и более детей одновременно — 300 тыс. рублей на всю семью.

С 1 января этого года молодые родители до 35 лет могут получить выплату при рождении 3 ребенка. Ее размер составляет 300 тыс. рублей.

Множество полезной и интересной информации о рождении ребенка, перинатальных центрах и мерах поддержки можно найти в новом ТГ-канале «Стань мамой в Подмосковье» по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.