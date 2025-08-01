Более 4,5 тыс человек приняли подмосковные центры репродуктивного здоровья семьи

В Московской области для пар, столкнувшихся со сложностями при планировании беременности естественным путем, работают центры репродуктивного здоровья семьи. В них можно получить консультацию акушера-гинеколога, репродуктолога, эндокринолога, уролога-андролога и других специалистов. Наблюдение и лечение осуществляется бесплатно, по полису ОМС, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В настоящий момент в Подмосковье работает 7 центров репродуктивного здоровья семьи. В одном месте супруги, планирующие беременность, могут получить весь комплекс необходимой медицинской помощи – проконсультироваться со специалистами пройти диагностику и лечение. С начала года медицинскую помощь в Центрах репродуктивного здоровья семьи получили более 4,5 тыс. жителей региона», – рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Центры репродуктивного здоровья семьи работают в Наро-Фоминском, Московском областном, Коломенском и Щелковском перинатальных центрах, а также в Балашихинском роддоме, Московском областном центре охраны материнства и детства и Раменской больнице. Записаться в центр можно на приёме у лечащего врача или по телефону контакт-центра «Стань мамой в Подмосковье» 8 (800) 550-30-03.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется важная программа по строительству поликлиник. Одна из них в Котельниках на 400 посещений в смену откроется в начале июня.

«Поликлиника в Котельниках на 400 посещений в смену почти готова. Я очень надеюсь, что в июне мы запустимся. Важно, чтобы оборудование работало, ну и, конечно, были врачи — и общей практики, и узкие специалисты. Наша задача — создать для них все условия, в том числе позаботиться о тех, кого мы приглашаем из других регионов: из Астрахани, Башкирии, Кемерово, как здесь. У нас достаточно продолжительное время действует программа социальной ипотеки для врачей, компенсация аренды жилья и другие меры поддержки», — рассказал глава региона.