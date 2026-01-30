Более 43 тыс жителей Подмосковья воспользовались чат-ботом «Денис» в 2025 г

В 2025 году к чат-боту «Денис» присоединились свыше 43 тысяч жителей Подмосковья. Сервис помогает записаться к врачу, вызвать доктора на дом и получить консультации по вопросам здравоохранения, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Чат-бот «Денис» в 2025 году стал востребованным цифровым помощником для жителей Подмосковья. С его помощью пользователи более 5,8 тысячи раз вызывали врача на дом, свыше 3,5 тысячи раз заполняли анкету «Возраст не помеха», более 1,3 тысячи раз записывались на телемедицинские консультации. Кроме того, более тысячи раз жители региона записывались на диспансеризацию и проходили опросы для своевременной проверки здоровья.

Сервис позволяет записаться к врачу, получить рекомендации по выбору специалиста, оформить вызов доктора на дом, записаться на вакцинацию и получить консультации по вопросам здравоохранения.

Для использования чат-бота необходимо перейти по специальной ссылке, указать номер телефона, полис ОМС и дату рождения. Чат-бот «Денис» также доступен в мессенджере MAX.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.