Более 43 тыс женщин прошли обучение в центрах грудного вскармливания Подмосковья

В Московской области женщинам доступно обучение в центрах грудного вскармливания. Они работают на базе Видновского, Московского областного, Наро-Фоминского, Коломенского, Щелковского перинатальных центров, а также Московском областном центре охраны материнства и детства и родильных домах Балашихинской и Одинцовской больниц. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

В центрах грудного вскармливания женщинам рассказывают о технике кормления грудью, правильном прикладывании ребенка к груди, важности грудного вскармливания и многом другом.

«В таких центрах женщины могут получить помощь высококвалифицированных специалистов, задать им волнующие вопросы и получить поддержку. Занятия в центрах доступны бесплатно как во время пребывания в медучреждении, так и после выписки. Всего с начала года обучение в центрах грудного вскармливания прошли более 43 тыс. женщин», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Более подробно с системой родовспоможения Московской области можно ознакомиться на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье». Также в Подмосковье работает единый кол-центр системы родовспоможения региона «Стань мамой в Подмосковье». Позвонить можно по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.