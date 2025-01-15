Более 4,3 тыс детей родились в Коломне за 2024 год

В Коломенском перинатальном центре за 2024 год приняли более четырех тысяч родов, на свет появились 4 340 малышей — 2 277 девочек и 2 063 мальчика, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Впервые за несколько лет в 2024 году в нашем центре родилась тройня, а сразу двойное счастье пришло в 51 семью. Причем было равное количество — по 17 пар девочек, мальчиков и королевских двоен», — рассказала главный врач Коломенского перинатального центра Татьяна Шаврак.

Всем семьям, в которых появился новорожденный, независимо от места их проживания, при получении свидетельства о рождении на территории Московской области вручается подарочная коробка «Я родился в Подмосковье». Эта коробка — подарок от губернатора Андрея Воробьева, в который входят полезные вещи, необходимые для малыша и его мамы.

Родители также могут выбрать вместо подарочной коробки денежную компенсацию в размере 20 тысяч рублей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.