Более 4,3 млн жителей Подмосковья проверили свое здоровье с начала года

Жители Московской области могут бесплатно проверить здоровье, пройдя диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр. Для этого необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления с паспортом и полисом ОМС. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Чем раньше заболевание будет выявлено, тем быстрее и эффективнее можно начать лечение. Регулярная диагностика позволяет держать под контролем свое здоровье и в случае необходимости оперативно принимать меры. С начала года диспансеризацию и профосмотры в Подмосковье прошли более 4,3 миллиона жителей, и у многих заболевания удалось выявить на ранней стадии», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Благодаря диспансеризации и профосмотрам, врачи смогли выявить более 117 тыс. заболеваний, о которых пациенты прежде не знали. Самыми распространенными стали болезни системы кровообращения, органов пищеварения и дыхания, а также сахарный диабет.

Кроме того, было обнаружено более 2,4 тыс. случаев онкологических заболеваний. Все пациенты, у которых были выявлены патологии, направлены на дополнительную диагностику и лечение.

Ознакомиться с результатами диспансеризации можно на телемедицинской консультации с врачом. Если пациент в течение года прошел комплекс исследований, входящий в первый этап диспансеризации, ему также будет направлено заключение с указанием результатов диагностики в личный кабинет на региональном портале «Здоровье».

Записаться на диспансеризацию можно на портале «Здоровье», по номеру тел. 122, через инфомат в поликлинике или чат-бот в Telegram.

Диспансеризация в регионе реализуется в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.