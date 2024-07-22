Более 420 вылетов совершила санитарная авиация Подмосковья в этом году

В Московской области для оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП и других происшествиях, межбольничной транспортировки пациентов применяется санитарная авиация. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Вертолетам санавиации не важны пробки или расстояние до нужной больницы — эвакуация пациента проходит максимально быстро. Кроме того, благодаря системе «Ночной старт», вылеты возможны и в темное время суток. С начала года вертолеты совершили 423 вылета, что на 33 больше, чем за аналогичный период прошлого года. С помощью санавиации было транспортировано 411 пациентов, из которых 276 — дети», — рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

В составе авиамедицинских бригад работают опытные врачи-анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры скорой. Они следят за состоянием пациента в течение перелета и при необходимости оказывают помощь, применяя современное медицинское оборудование, которым оснащены вертолеты.

В основном вертолеты санитарной авиации доставляют пострадавших в Красногорскую, Подольскую, Ногинскую, Химкинскую больницы — в травмоцентры 1 уровня и ожоговый центр, а также в Московский областной центр охраны материнства и детства.

Один из приоритетов работающего в Московской области министерства здравоохранения — расширение доступности медпомощи для населения. Чтобы сделать обращение за помощью еще более комфортным, в рамках цифровизации услуг был запущен портал «Здоровье». Там можно, не выходя из дома, записаться на прием к врачу, получить телемедицинскую консультацию, вызвать врача на дом, заказать 9 видов медицинских справок. Еще сервис позволяет ознакомиться с результатами визита к спецалисту, лабораторных исследований, выданными направлениями и др. С начала года жители Подмосковья через портал более 1,5 млн раз оформили запись к врачу.