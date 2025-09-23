Более 42 тыс жителей Солнечногорска прошли диспансеризацию с начала года

В городском округе Солнечногорск продолжается диспансеризация взрослого населения. С начала года обследование прошли более 42 тысяч человек, из них свыше четырех тысяч жителей прошли углубленную диспансеризацию от последствий пандемии. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках диспансеризации жителям предлагается пройти консультацию терапевта, а также сдать анализы крови на сахар и холестерин, флюорографию и ЭКГ. Для женщин доступна консультация гинеколога, а после 40 лет — маммография. Мужчинам старше 60 лет рекомендуется проходить скрининг на заболевания предстательной железы.

«Сделайте диспансеризацию хорошей привычкой для себя и своей семьи. Это ваш ежегодный чек-ап, который помогает оставаться в ресурсе и быть рядом с близкими долгие годы», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Отметим, что в 2025 году в Солнечногорске профилактические осмотры также прошли более 18 тысяч детей и подростков, а среди взрослого населения этот показатель составил около 10 тысяч человек.

Пройти диспансеризацию можно в поликлинике, амбулатории, ФАПе или в мобильных комплексах, взяв с собой паспорт и полис ОМС. Записаться необходимо заранее через портал «Госуслуги» или по телефону «122». Расписание работы мобильных комплексов доступно в официальном телеграм-канале Солнечногорской больницы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.