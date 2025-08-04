Более 4,2 тыс человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья с начала лета

В минувшие выходные в 35 парках Подмосковья работали выездные бригады врачей. Акция «Проверь здоровье в парке» прошла в Балашихе, Жуковском, Талдоме, Мытищах, Ленинском и других округах. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Традиционно летом бригады наших медиков выезжают в парки Подмосковья для проверки здоровья всем желающим старше 18 лет. С начала лета такой возможностью воспользовались более 4,2 тыс. человек, в том числе 515 — в минувшие выходные», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

На месте можно было измерить глазное и артериальное давление, пройти антропометрию и другие исследования.

При необходимости пациентов направляли на более углубленную диагностику в поликлинику. Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на портале «Здоровье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.