Более 40 тонн донорской крови и ее компонентов заготовили в Подмосковье в 2024 году

С начала года в Московской области заготовлено свыше 40 тонн донорской крови и ее компонентов. Желающие могут сдать кровь в областном центре крови, в отделениях переливания крови, а также на выездных донорских акциях, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Благодаря слаженной работе центра крови Подмосковья и активной позиции доноров, наш регион не только полностью обеспечивает потребности больниц, но и формирует запас крови. В этом году в Подмосковье заготовлено уже свыше 40 тонн донорской крови и ее компонентов. Это на 3,5 тонны больше, чем за аналогичный период прошлого года. Хочу отметить, что абсолютное большинство донаций выполняется на безвозмездной основе», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Донорская кровь и ее компоненты необходимы для помощи пострадавшим в ДТП, пациентам с сильной кровопотерей и ожогами, травмами, больным онкологией и заболеваниями крови, новорожденным с различными патологиями. Головным учреждением Службы крови в Подмосковье является Московский областной центр крови.

Для удобства жителей ведущее учреждение службы крови, Московский областной центр крови, принимает доноров без выходных с 8:00 до 14:00 по адресу: г. Москва, ул. Металлургов, 37А.

Сайт. Телефон координационного центра донорства крови — 8 (495) 305-77-00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.